The Independent: Азербайджанский чай как культурный символ и климатический вызов на COP29

На COP29 Азербайджан стал центром обсуждения не только изменения климата, но и чайной культуры, которая является неотъемлемой частью повседневной жизни жителей страны.

На COP29 Азербайджан стал центром обсуждения не только изменения климата, но и чайной культуры, которая является неотъемлемой частью повседневной жизни жителей страны.

Как сообщает британская газета The Independent, в азербайджанском павильоне на климатическом саммите гости могли попробовать традиционный чай, заваренный женщинами в национальных костюмах. Широко были представлены сладости, такие как пахлава и шякярбура, являющиеся частью чайной церемонии. В Азербайджане чай - это не просто напиток, а важная культурная традиция, объединяющая людей в радости и горе, отмечает издание.

Однако, как указывают исследователи, культура чаепития в Азербайджане и многих регионах мира сталкивается с угрозами из-за изменения климата. Ученые предупреждают, что на фоне повышения температуры и засухи производство чая в некоторых странах может сократиться более чем наполовину. Исследования направлены на создание устойчивых сортов чая и поиск решений для перемещения чайных плантаций на север.

Профессор Кезибан Языджи, изучающая влияние изменения климата на чай, подчеркнула важность принятия мер по защите чайных плантаций. По ее словам, устойчивость чая зависит от разработки новых сортов, способных выдерживать экстремальные климатические условия.

Независимо от обсуждения глобального изменения климата на повестке дня COP29, чай продолжает занимать центральное место в жизни местных жителей. "Чай является источником средств к существованию для нашего региона, особенно для местных производителей", - отметила Языджи.

Фатима Фаталиева, менеджер по устойчивому развитию COP29, сказала, что чай играет важную роль в азербайджанской культуре. Для нее это не просто напиток, а символ гостеприимства и уважения, передающийся из поколения в поколение.

В статье также подчеркивается, что изменение климата влияет не только на урожай, но и на культурное наследие. "Если мир не достигнет целей по предотвращению глобального потепления, многие культурные ценности, такие как чай, могут исчезнуть", - отметила Фаталиева.

Профессор Левент Курназ, изучающий изменение климата и борьбу с инвазивными вредителями, также принял участие в COP29. Он отметил, что изменение климата уже серьезно влияет на чайные плантации в Азербайджане и Турции, и многие фермеры, особенно женщины, сталкиваются с трудностями в экстремальных погодных условиях.

По мнению Курназа, изменение климата угрожает не только урожаю, но и целым сообществам, зависящим от чайных плантаций.

"Азербайджан занимает 25-е место среди стран-экспортеров сырой нефти и, будучи одной из колыбелей нефтяной промышленности, является одним из основных источников выбросов углекислого газа, вызывающих потепление на планете. Страна планирует увеличить добычу ископаемого топлива в следующем десятилетии для удовлетворения потребностей Европы, и их нефтедобыча была предметом споров с начала COP. Однако президент Ильхам Алиев ранее в этом году заявил, что страна находится в процессе перехода к чистой энергии, при этом отметив, что мир будет продолжать нуждаться в ископаемом топливе для развития в ближайшем будущем", - подчеркивает газета.

Рауф Шыхалиев, владелец вегетарианского ресторана в Баку, сказал, что его проект напрямую связан с изменением климата. По его словам, чайная культура в Азербайджане всегда была тесно связана с социальными аспектами жизни, и чай часто пьют перед едой, что делает его важным элементом общения.

По мнению Шыхалиева, участие в COP29 важно не только для обсуждения проблем изменения климата, но и для продвижения культуры, которая может сыграть роль в объединении людей и поиске решений в борьбе с глобальными вызовами.

Таким образом, чай в Азербайджане и других странах становится символом не только культурной идентичности, но и вызова, стоящего перед человечеством в условиях изменения климата.