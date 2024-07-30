The Guardian: Азербайджан стремится к трансформации в энергетическом секторе

Азербайджан стремится совершить трансформацию в энергетической сфере. В стране уже наметился сдвиг – доля нефти в его экспорте в настоящее время сокращается.

Азербайджан стремится осуществить трансформацию в энергетической сфере. В стране уже наметился сдвиг – доля нефти в его экспорте в настоящее время сокращается.

Как передает Report, об этом говорится в статье редактора отдела по окружающей среде Фионы Харви в The Guardian.

По мнению автора, Азербайджан надеется осуществить трансформацию в энергетическом секторе у себя и подвигнуть к этому и другие страны, занимающиеся добычей и экспортом ископаемого топлива.

"Проведение COP29 в нефтедобывающей стране не является чем-то необычным. В прошлом году принимающей стороной были Объединенные Арабские Эмираты, где находятся седьмые по величине в мире запасы газа. Многие другие страны, производящие ископаемое топливо, занимали пост председателя: Великобритания в 2021 году, Катар в 2012 году, Канада в 2005 году и Бразилия в 1992 году, когда была разработана рамочная конвенция ООН об изменении климата", - говорится в публикации.

Автор подчеркивает, что для правительства Азербайджана нет противоречия в том, чтобы быть экспортером нефти и газа, при этом стремиться ограничить глобальное повышение температуры до 1,5°C выше доиндустриального уровня.

"Я не считаю, что стыдить за добычу и использование нефти - это хорошая идея. Да, мы нефтегазовая страна, это наша история. Но мы делаем многое. Мы принимаем на себя обязательства и имеем сильное стремление к новой парадигме", - издание приводит слова лидера высокого уровня ООН по климату 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29 Нигяр Арпадараи.

Прогресс в борьбе с климатическим кризисом невозможен без вовлечения стран, занимающихся добычей нефти и газа, добавила Арпадараи. "Нам нужна солидарность. Повестка дня по климату - это глобальная повестка дня. Все страны вместе должны попытаться решить реализовать ее", - сказала она.

Харви напомнила, что в прошлом месяце Азербайджан предложил создать фонд для развивающихся стран, пострадавших от климатического кризиса, в надежде, что другие страны также будут вносить в него средства. "Ключевым вопросом на COP29 станет привлечение финансирования, необходимого бедным странам для сокращения выбросов и преодоления последствий экстремальных погодных условий. Это потребует триллионов долларов в год, но до сих пор богатый развитый мир едва выполнил свое давнее обязательство по предоставлению 100 млрд долларов ежегодно".

В заключение Фиона Харви отметила, что для Азербайджана увеличение производства возобновляемой энергии в четыре раза с небольшой базы может быть только началом. "Всю экономику этого нефтегазового государства, как и всю экономику мира, придется перестраивать", - подытожила она.