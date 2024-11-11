Телеканал Haber Global широко осветил первый день COP29

Телеканал Haber Global широко освещает события на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая началась в Баку.

Телеканал Haber Global широко освещает события на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая началась в Баку.

Как сообщает Report , важное международное мероприятие собрало представителей более 100 стран для обсуждения мер по противодействию изменению климата. Журналисты и эксперты телеканала подчеркивают ключевые моменты конференции, представляя актуальные оценки и высказывания участников.

Одним из центральных событий первого дня стало выступление главного метеоролога телеканала Haber Global Бюньямина Сюрмели, который отметил критическую ситуацию в плане глобального климата. По его словам, мир уже сталкивается с серьезными последствиями климатических изменений, что видно на примере засухи в Азербайджане, Испании и Италии.

"Наша планета старается найти баланс, но последствия человеческой деятельности ставят под угрозу это равновесие", — подчеркнул Сюрмели. Он также отметил, что на COP29 обсуждаются вопросы, связанные с финансированием и принятием законодательных мер для перехода к более чистым технологиям производства.

Телеканал также осветил открытие павильона Турции на COP29, в котором приняли участие министры Турции, включая министра окружающей среды и изменения климата Мурата Курума. В своей речи министр отметил, что Турция представила на COP29 свои стратегические проекты по борьбе с изменением климата. Он также выразил важность конференции для укрепления братских связей с Азербайджаном, подчеркнув , что Турция представлена на мероприятии "с сильной командой".

На стенде Турции будет представлена информация о программе "нулевого отхода" под патронажем первой леди Турции Эмине Эрдоган.

