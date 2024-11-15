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Теймур Мусаев: Загрязнение воздуха негативно сказывается на здоровье детей

Теймур Мусаев: Загрязнение воздуха негативно сказывается на здоровье детей Загрязнение воздуха является одной из ключевых угроз для здоровья, провоцируя сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, инсульты, рак легких и диабет. Особенную опасность оно представляет для детей.
COP29
15 ноября 2024 г. 17:17
Теймур Мусаев: Загрязнение воздуха негативно сказывается на здоровье детей

Загрязнение воздуха является одной из ключевых угроз для здоровья, провоцируя сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, инсульты, рак легких и диабет. Особенную опасность оно представляет для детей.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев заявил на мероприятии в рамках COP29 в Баку.

Министр отметил, что около 93% детей в мире, или 1,8 млрд человек младше 15 лет, ежедневно дышат загрязненным воздухом. Это негативно сказывается на их здоровье, особенно в критические фазы роста и развития.

По словам Теймура Мусаева, загрязнение воздуха особенно разрушительно для легких младенцев.

Снижение вредного воздействия загрязнения окружающей среды и пропаганда здорового образа жизни являются ключевыми задачами правительства Азербайджана, сказал министр. По его словам, в этой связи Министерство здравоохранения совместно с Министерством экологии и природных ресурсов ведет постоянный мониторинг качества воздуха в стране.

"В рамках соглашения о сотрудничестве специалисты двух ведомств изучают влияние загрязнителей воздуха на смертность. Итоги мониторинга за пятилетний период будут отражены в специальном отчете, составленном с использованием программного обеспечения ВОЗ. Оно позволяет оценить воздействие основных загрязнителей на здоровье населения", - сообщил Мусаев.

Вместе с этим в Азербайджане проводятся просветительские программы, направленные на информирование населения о влиянии загрязнения воздуха. Однако, по словам Мусаева, уровень осведомленности медицинских работников о последствиях изменения климата и загрязнения окружающей среды остается невысоким.

"Для решения этой проблемы в Азербайджанском медицинском университете введен предмет "Изменение климата и здоровье". Кроме того, при поддержке ЮНИСЕФ проводятся тренинги для медицинских работников, посвященные экологическим составляющим здоровья детей", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Musayev: Uşaqlar havanın çirklənməsinin mənfi təsirlərinə xüsusilə həssasdır

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