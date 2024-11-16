Татьяна Молчан: ООН приветствует экологические усилия Азербайджана

ООН приветствует усилия Азербайджана в области экологической деятельности.

ООН приветствует усилия Азербайджана в области экологической деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан на презентации отчета "Обзор экологической деятельности" (EPR) Азербайджана в рамках COP29.

По ее словам, увеличение числа стран, вносящих вклад в борьбу с изменением климата, способствует сохранению биоразнообразия и поддерживает устойчивое развитие.

"Мы изучаем возможности помощи в развитии устойчивого сельского хозяйства, уделяем внимание мониторингу качества воздуха и управлению отходами. Особенно важно создание Зеленых природных больниц, что является значительным достижением", - отметила Молчан.