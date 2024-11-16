Танзила Нарбаева: Необходима поддержка совместных исследований по изменению климата

Необходима поддержка совместных исследований по изменению климата.

Необходима поддержка совместных исследований по изменению климата.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на Парламентской встрече в Зеленой зоне COP29.

Она подчеркнула, что финансы являются важнейшим вопросом в решении климатических проблем:

"Узбекистан инвестировал 31 млн долларов в поддержку страдающих от изменения климата и продолжает поддерживать глобальные инициативы. Усиление климатической устойчивости является одной из главных целей".