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Танзила Нарбаева: Необходима поддержка совместных исследований по изменению климата

Танзила Нарбаева: Необходима поддержка совместных исследований по изменению климата Необходима поддержка совместных исследований по изменению климата.
COP29
16 ноября 2024 г. 12:28
Танзила Нарбаева: Необходима поддержка совместных исследований по изменению климата

Необходима поддержка совместных исследований по изменению климата.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на Парламентской встрече в Зеленой зоне COP29.

Она подчеркнула, что финансы являются важнейшим вопросом в решении климатических проблем:

"Узбекистан инвестировал 31 млн долларов в поддержку страдающих от изменения климата и продолжает поддерживать глобальные инициативы. Усиление климатической устойчивости является одной из главных целей".

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Версия на азербайджанском языке Tanzila Narbayeva: İqlim dəyişikliyi ilə bağlı birgə araşdırmaların aparılmasına dəstək verilməlidir

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