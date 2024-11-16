Танзила Нарбаева: Необходима поддержка совместных исследований по изменению климата

Необходима поддержка совместных исследований по изменению климата.
Как сообщает Report, об этом сказала председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на Парламентской встрече в Зеленой зоне COP29.
Она подчеркнула, что финансы являются важнейшим вопросом в решении климатических проблем:
"Узбекистан инвестировал 31 млн долларов в поддержку страдающих от изменения климата и продолжает поддерживать глобальные инициативы. Усиление климатической устойчивости является одной из главных целей".