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Таможенные органы Азербайджана и Катара обменяются передовым опытом

Таможенные органы Азербайджана и Катара обменяются передовым опытом Таможенные органы Азербайджана и Государства Катар обсудили расширение сотрудничества, изучение и обмен передовым опытом.
COP29
19 ноября 2024 г. 16:09
Таможенные органы Азербайджана и Катара обменяются передовым опытом

Таможенные органы Азербайджана и Государства Катар обсудили расширение сотрудничества, изучение и обмен передовым опытом.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана, обсуждения прошли в ходе встречи председателя ГТК Шахина Багирова с находящимся с визитом в Азербайджане председателем Главного таможенного управления Государства Катар Ахмедом бин Абдуллой Аль Джамалем в рамках СОР29.

На встрече также обсуждены вопросы применения искусственного интеллекта в различных сферах таможенной системы и увеличение взаимного торгового оборота между двумя странами.

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