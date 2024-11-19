Таможенные органы Азербайджана и Катара обменяются передовым опытом

Таможенные органы Азербайджана и Государства Катар обсудили расширение сотрудничества, изучение и обмен передовым опытом.

Таможенные органы Азербайджана и Государства Катар обсудили расширение сотрудничества, изучение и обмен передовым опытом.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана, обсуждения прошли в ходе встречи председателя ГТК Шахина Багирова с находящимся с визитом в Азербайджане председателем Главного таможенного управления Государства Катар Ахмедом бин Абдуллой Аль Джамалем в рамках СОР29.

На встрече также обсуждены вопросы применения искусственного интеллекта в различных сферах таможенной системы и увеличение взаимного торгового оборота между двумя странами.