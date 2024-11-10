Талибы впервые примут участие в конференции ООН по климату

Делегация "Талибан" впервые примет участие в климатической конференции ООН СОР29, которая пройдет в Баку.
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"Делегация афганского правительства будет в Баку", — сказал представитель внешнеполитического ведомства.
На следующей неделе в Баку стартует 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Ожидается, что в ней примут участие около 80 глав государств и правительств сторон конвенции.
Мир рассчитывает, что здесь будут приняты важные решения по проблеме климатического финансирования.