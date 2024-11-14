Талех Кязымов: "Зеленая таксономия" обеспечит устойчивую основу для зеленого перехода в Азербайджане

"Зеленая таксономия", утвержденная накануне Центральным банком Азербайджана (ЦБА), станет важной основой для зеленого энергоперехода страны.
Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов заявил на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий", организованном в рамках COP29 в Баку.
По его словам, данный документ отражает политическую приверженность Азербайджана зеленому финансированию на высоком уровне.
В разработке инициативы участвовали министерства, финансовые ассоциации и международные финансовые организации, сказал Кязымов.
Он выразил благодарность Всемирному банку за техническую поддержку и подчеркнул, что цели по климату в банковском секторе помогут развивать зеленое и устойчивое финансирование в экономике Азербайджана.