Талех Кязымов: В преддверии COP29 возможны нововведения в сфере устойчивого финансирования

В Азербайджане в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) возможны многие нововведения в сфере устойчивого финансирования.

В Азербайджане в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) возможны многие нововведения в сфере устойчивого финансирования.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"Проведение престижного мероприятия COP29 в Азербайджане является большим достижением для нашей страны. Выпуск "зеленых кредитов" и "зеленых облигаций" в Азербайджане зависит не только от ЦБА. Сначала должен возникнуть спрос на "зеленые кредиты", после чего банк предпримет шаги в данном направлении", - отметил он.