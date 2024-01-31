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Талех Кязымов: В преддверии COP29 возможны нововведения в сфере устойчивого финансирования

Талех Кязымов: В преддверии COP29 возможны нововведения в сфере устойчивого финансирования В Азербайджане в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) возможны многие нововведения в сфере устойчивого финансирования.
COP29
31 января 2024 г. 13:09
Талех Кязымов: В преддверии COP29 возможны нововведения в сфере устойчивого финансирования

В Азербайджане в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) возможны многие нововведения в сфере устойчивого финансирования.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"Проведение престижного мероприятия COP29 в Азербайджане является большим достижением для нашей страны. Выпуск "зеленых кредитов" и "зеленых облигаций" в Азербайджане зависит не только от ЦБА. Сначала должен возникнуть спрос на "зеленые кредиты", после чего банк предпримет шаги в данном направлении", - отметил он.

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Sustainable finance field may see many innovations ahead of COP29
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "COP29 ərəfəsində dayanıqlı maliyyə sahəsində bazara bir çox yeniliklər gələ bilər"

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