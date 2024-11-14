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Талех Кязымов: Расширение климатического финансирования зависит от наличия устойчивой среды

Талех Кязымов: Расширение климатического финансирования зависит от наличия устойчивой среды 16:50
COP29
14 ноября 2024 г. 17:23
Талех Кязымов: Расширение климатического финансирования зависит от наличия устойчивой среды

Расширение климатического финансирования требует наличия устойчивой среды.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на мероприятии "Продвижение устойчивого финансирования в мире: дорожная карта и финансовая поддержка для обеспечения соответствия", в рамках COP29 в Баку.

По его словам, в этом контексте важно четко определить, что мы понимаем под "устойчивым инвестором". "Для этого был проведен опрос среди 5,3 тыс. ведущих инвесторов, из которых более 70% не смогли ответить на вопрос, что такое термин "устойчивый инвестор".

Говоря о прогрессе с точки зрения разработки и адаптации таксономий, Кязымов сказал, что на глобальном уровне разработаны ряд инициатив для поддержки взаимодействия таксономий устойчивого финансирования: "Рабочая группа по устойчивому финансированию G20 разработала добровольные принципы для согласования устойчивых финансовых рамок. Кроме того, международная платформа устойчивого финансирования (IPSF) работала над определением общих черт и различий в таксономиях. Для меня большая честь объявить сегодня, что ЦБА в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC), Сетью устойчивого банковского обслуживания и финансирования (SBFN), IPSF и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) разработал "Дорожную карту по повышению операционной совместимости и сопоставимости устойчивых финансовых таксономий".

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Robust environment needed to expand climate finance
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "İqlim maliyyələşdirməsini genişləndirmək üçün möhkəm mühit tələb olunur"

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