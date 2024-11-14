Талех Кязымов: Расширение климатического финансирования зависит от наличия устойчивой среды

16:50

Расширение климатического финансирования требует наличия устойчивой среды.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на мероприятии "Продвижение устойчивого финансирования в мире: дорожная карта и финансовая поддержка для обеспечения соответствия", в рамках COP29 в Баку.

По его словам, в этом контексте важно четко определить, что мы понимаем под "устойчивым инвестором". "Для этого был проведен опрос среди 5,3 тыс. ведущих инвесторов, из которых более 70% не смогли ответить на вопрос, что такое термин "устойчивый инвестор".

Говоря о прогрессе с точки зрения разработки и адаптации таксономий, Кязымов сказал, что на глобальном уровне разработаны ряд инициатив для поддержки взаимодействия таксономий устойчивого финансирования: "Рабочая группа по устойчивому финансированию G20 разработала добровольные принципы для согласования устойчивых финансовых рамок. Кроме того, международная платформа устойчивого финансирования (IPSF) работала над определением общих черт и различий в таксономиях. Для меня большая честь объявить сегодня, что ЦБА в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC), Сетью устойчивого банковского обслуживания и финансирования (SBFN), IPSF и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) разработал "Дорожную карту по повышению операционной совместимости и сопоставимости устойчивых финансовых таксономий".