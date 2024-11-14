Талех Кязымов: Азербайджан привержен ускорению "зеленого перехода"

Азербайджан привержен ускорению "зеленого перехода".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на мероприятии на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования для борьбы с изменением климата" в рамках СОР29.
"Поэтому Азербайджан включил климатические вопросы в свою национальную стратегию развития", - добавил он.
Кроме того, он напомнил, что в соответствии со Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы доля возобновляемых источников энергии в общем энергетическом комплексе к 2026 году должна быть доведена до 24%.