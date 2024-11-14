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Талех Кязымов: Азербайджан привержен ускорению "зеленого перехода"

Талех Кязымов: Азербайджан привержен ускорению "зеленого перехода" Азербайджан привержен ускорению "зеленого перехода".
COP29
14 ноября 2024 г. 10:42
Талех Кязымов: Азербайджан привержен ускорению зеленого перехода

Азербайджан привержен ускорению "зеленого перехода".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на мероприятии на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования для борьбы с изменением климата" в рамках СОР29.

"Поэтому Азербайджан включил климатические вопросы в свою национальную стратегию развития", - добавил он.

Кроме того, он напомнил, что в соответствии со Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы доля возобновляемых источников энергии в общем энергетическом комплексе к 2026 году должна быть доведена до 24%.

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Azerbaijan committed to accelerating green transition
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Azərbaycan "yaşıl keçid"in sürətlənməsinə sadiqdir"

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