Талех Кязымов: Азербайджан привержен ускорению "зеленого перехода"

Азербайджан привержен ускорению "зеленого перехода".

Азербайджан привержен ускорению "зеленого перехода".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на мероприятии на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования для борьбы с изменением климата" в рамках СОР29.

"Поэтому Азербайджан включил климатические вопросы в свою национальную стратегию развития", - добавил он.

Кроме того, он напомнил, что в соответствии со Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы доля возобновляемых источников энергии в общем энергетическом комплексе к 2026 году должна быть доведена до 24%.