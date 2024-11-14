О нас

Талех Кязымов: Инновационные решения облегчат климатические инвестиции частного сектора

Талех Кязымов: Инновационные решения облегчат климатические инвестиции частного сектора Инновационные решения в области климатического финансирования обеспечат необходимые инструменты для упрощения климатических инвестиций частного сектора.
COP29
14 ноября 2024 г. 11:37
Талех Кязымов: Инновационные решения облегчат климатические инвестиции частного сектора

Инновационные решения в области климатического финансирования обеспечат необходимые инструменты для упрощения климатических инвестиций частного сектора.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29.

Он отметил, что глобальная рамочная программа климатического финансирования была представлена в прошлом году на COP28: "Она представляет планы по повышению эффективности климатического финансирования. Мы должны обеспечить участие всех стран в поддержке глобального потока "зеленых инвестиций". COP29 предоставляет возможность оценить достижения на сегодняшний день и изучить новые горизонты в этом направлении".

Кязымов подчеркнул, что изменение климата - это не только экологическая проблема, но и крайне сложный кризис, требующий срочных действий: "К сожалению, мир все еще не встал на путь перехода, предусмотренный Парижским соглашением. Данные показывают, что выбросы продолжают расти. В 2023 году глобальные выбросы парниковых газов достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Группа экспертов высокого уровня по климатическому финансированию считает, что развивающимся странам требуется 2,4 трлн долларов США ежегодно для сокращения выбросов на 42%. Это финансирование необходимо для энергетического перехода и адаптации".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Taleh Kazimov: Innovative solutions will facilitate private sector climate investments
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "İnnovativ həllər özəl sektorun iqlim investisiyalarını asanlaşdıracaq"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi