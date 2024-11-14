Талех Кязымов: Инновационные решения облегчат климатические инвестиции частного сектора

Инновационные решения в области климатического финансирования обеспечат необходимые инструменты для упрощения климатических инвестиций частного сектора.

Инновационные решения в области климатического финансирования обеспечат необходимые инструменты для упрощения климатических инвестиций частного сектора.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29.

Он отметил, что глобальная рамочная программа климатического финансирования была представлена в прошлом году на COP28: "Она представляет планы по повышению эффективности климатического финансирования. Мы должны обеспечить участие всех стран в поддержке глобального потока "зеленых инвестиций". COP29 предоставляет возможность оценить достижения на сегодняшний день и изучить новые горизонты в этом направлении".

Кязымов подчеркнул, что изменение климата - это не только экологическая проблема, но и крайне сложный кризис, требующий срочных действий: "К сожалению, мир все еще не встал на путь перехода, предусмотренный Парижским соглашением. Данные показывают, что выбросы продолжают расти. В 2023 году глобальные выбросы парниковых газов достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Группа экспертов высокого уровня по климатическому финансированию считает, что развивающимся странам требуется 2,4 трлн долларов США ежегодно для сокращения выбросов на 42%. Это финансирование необходимо для энергетического перехода и адаптации".