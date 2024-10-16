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Таиланд на COP29 поддержит справедливый энергопереход и деятельность Фонда потерь и ущерба

Таиланд на COP29 поддержит справедливый энергопереход и деятельность Фонда потерь и ущерба Таиланд намерен использовать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) для продвижения справедливого перехода к "зеленой" экономике и создания Фонда потерь и ущерба, который будет оказывать поддержку развивающимся
COP29
16 октября 2024 г. 10:39
Таиланд на COP29 поддержит справедливый энергопереход и деятельность Фонда потерь и ущерба

Таиланд намерен использовать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) для продвижения справедливого перехода к "зеленой" экономике и обеспечения деятельности Фонда потерь и ущерба для оказания поддержки развивающимся странам, наиболее уязвимым к последствиям изменения климата.

Как передает Report, об этом источник в правительстве Таиланда сообщил местному изданию The Nation.

Согласно изданию, позиция Таиланда одобрена Национальным комитетом по изменению климата, возглавляемым вице-премьером Прасертом Джантараруангтонгом (Prasert Chantararuangthong) и министром природных ресурсов и окружающей среды Чалермчай Шри-он (Chalermchai Sri-on).

The Nation подчеркивает, что термин "справедливый переход" подразумевает достижение климатических целей с учетом интересов всех слоев общества - общин, работников, бизнеса и других участников - на пути к нулевым выбросам углерода: "Кроме того, Фонд потерь и ущерба позволит развитым странам консолидировать средства для компенсаций развивающимся странам за ущерб, вызванный изменением климата. Ожидается, что ежегодные взносы в фонд составят 100 миллиардов долларов США с целью накопления 1 триллиона долларов".

Напомним, что COP29 пройдет в Азербайджане 11-22 ноября 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Tailand COP29-da ədalətli enerji keçidini, İtki və Zərər Fondunun fəaliyyətini dəstəkləyəcək
Версия на английском языке Thailand to support just energy transition, L&D Fund at COP29

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