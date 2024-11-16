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Тахир Гёзель: Климатический вопрос важен для футбола, который находит отклик в сердцах миллионов

Тахир Гёзель: Климатический вопрос важен для футбола, который находит отклик в сердцах миллионов
COP29
16 ноября 2024 г. 16:19
Тахир Гёзель: Климатический вопрос важен для футбола, который находит отклик в сердцах миллионов

Климатический вопрос имеет важное значение для футбола, который находит отклик в сердцах миллионов.

Как сообщает Report, об этом президент футбольного клуба "Карабах" Тахир Гёзель заявил на встрече с командами, которые войдут в совместный альянс по борьбе с изменением климата, создаваемый по инициативе клуба в рамках COP29.

Президент клуба сказал, что до сих пор человечество использовало окружающую среду и экологию для получения максимальной выгоды. Он подчеркнул, что на климатической конференции обсуждаются вопросы изменения климата и будущее планеты.

"Я, как президент ФК "Карабах", горжусь тем, что мы выступили с инициативой "Альянс клубов за климат". Благодарю престижные клубы со всего мира, поддержавшие инициативу", - отметил он.

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Версия на английском языке Tahir Gozel: Climate issue important for football, which resonates in hearts of millions
Версия на азербайджанском языке Tahir Gözəl: "İqlim məsələsi milyonların ürəyinə xitab edən futbol üçün mühümdür"

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