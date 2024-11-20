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Таджикистан намерен сотрудничать с Азербайджаном в области добычи минеральных ресурсов

Таджикистан намерен сотрудничать с Азербайджаном в области добычи минеральных ресурсов 15:38
COP29
20 ноября 2024 г. 15:54
Таджикистан намерен сотрудничать с Азербайджаном в области добычи минеральных ресурсов

Таджикистан поддерживает идею создания "зеленого коридора" между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Об этом в интервью Report заявил первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джамшед Шоимзода.

По его словам, на уровне министров двух стран уже обсуждены возможности сотрудничества в этой сфере: "Таджикистан обладает уникальным гидроэнергетическим потенциалом, из которого сейчас используется лишь 5%. При этом 95% нашей энергетики уже является зеленой. Если мы сможем задействовать наш полный потенциал, то объем производимой энергии будет в 4 раза превышать потребности стран Центральной Азии".

Он добавил, что инициативы Азербайджана по созданию транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию с Европой, открывают для Таджикистана новые возможности: "Мы сможем доставлять нашу зеленую энергию не только в соседние страны, но и в Европу. Если 20 лет назад это казалось технически невозможным, то сегодня благодаря удешевлению технологий этот проект становится вполне реальным.

Ещё одна важная область сотрудничества – освоение полезных ископаемых. Недавно на заседании межправительственной комиссии наши страны обсуждали вопросы в этом направлении. Мы только начинаем активно развивать добычу минеральных ресурсов, тогда как Азербайджан обладает богатым опытом в этой сфере. В этом аспекте мы видим огромный потенциал для дальнейшего взаимодействия".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке  Tacikistan mineral resursların hasilatı sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək niyyətindədir

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