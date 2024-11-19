Сью Биниаз: США усиливают поддержку Национальных планов адаптации развивающихся стран

16:15

США оказывают финансовую и техническую помощь Глобальной сети Национальных планов адаптации (НПА) для ускорения адаптации к изменению климата и поддержки развивающихся стран.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель специального представителя президента США по климату Сью Биниаз во время выступления на мероприятии "Прогресс в разработке и реализации Национальных планов адаптации: Ускорение адаптационных мер".

"НПА составляют основу стратегических шагов стран в направлении климатической устойчивости. Этот процесс важен не только для планирования, но и для определения политических приоритетов, мобилизации ресурсов и реализации адаптационных мер", - подчеркнула С.Биниаз.

По ее словам, за последние 10 лет НПА стали одним из основных столпов глобальных усилий по адаптации.

"В статье 7 Парижского соглашения по климату НПА также указаны как важный инструмент для планирования и реализации адаптации".

Она отметила, что основная цель поддержки - ускорить мобилизацию финансовых средств для адаптации и обеспечить переход от планирования к реализации в развивающихся странах.

В своем выступлении С.Биниаз подчеркнула важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата и пригласила другие страны присоединиться к этой инициативе.