Связи COP с ООН и другими глобальными организациями развиваются по восходящей линии - МНЕНИЕ

Азербайджан, проводящий мультирегиональную внешнюю политику на основе национальных интересов, вносит важный вклад в укрепление сотрудничества и солидарности в глобальном масштабе. Неслучайно в последнее время президент Ильхам Алиев получил приглашения в к

Азербайджан, проводящий мультирегиональную внешнюю политику на основе национальных интересов, вносит важный вклад в укрепление сотрудничества и солидарности в глобальном масштабе. Неслучайно в последнее время президент Ильхам Алиев получил приглашения в качестве почетного гостя на ряд саммитов на уровне глав государств и правительств как в исламском мире, так и в пространстве Европейского союза (ЕС). Азербайджан уже стал площадкой, где традиционно проводятся престижные международные мероприятия и глобальные форумы. На этих мероприятиях и встречах, как правило, обсуждаются актуальные вопросы глобальной повестки дня и принимаются важные решения. При принятии этих решений конечно же учитывается инициатива и модераторская роль Азербайджана.

В рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата был достигнут ряд важных результатов в области борьбы с глобальным изменением климата. Эти результаты играют важную роль в формировании климатической политики и наращивании глобальных усилий по борьбе с изменением климата.

Парижское соглашение (2015) ставит целью удержать рост глобальной температуры ниже 2°C - по возможности в пределах 1,5°C. В рамках Определяемых на национальном уровне вкладов (NDCs) страны объявляют и реализуют свои национальные вклады в борьбу с изменением климата. Эти вклады включают сокращение выбросов углерода, переход на возобновляемые источники энергии и меры по адаптации к изменению климата.

Комментируя тему, политик Садиг Гурбанов заявил Report, что вклады стран на национальном уровне в борьбу с изменением климата на COP29 позволят еще больше сократить выбросы углерода на глобальном уровне и принять более действенные меры против изменения климата.

"Ожидается принятие новых финансовых механизмов и обязательств с целью обеспечения большей финансовой поддержки развивающимся странам для борьбы с изменением климата и мер по адаптации. В то же время ожидается усиление международного сотрудничества в области развития и распространения климатических технологий. Это будет способствовать внедрению инновационных решений и технологий в борьбе с изменением климата. Эти ожидания показывают, что COP29 является важной платформой для наращивания глобальных усилий по борьбе с изменением климата и достижения целей устойчивого развития.

Деятельность и цели COP29 реализуются в тесном сотрудничестве с глобальными организациями, в первую очередь с ООН. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) играет ключевую роль в принятии и реализации важных международных климатических соглашений, таких как Парижское соглашение и Киотский протокол. РКИК ООН обеспечивает посредством COP принятие странами мер по борьбе с изменением климата на национальном уровне и их координацию на международном уровне", - сказал С.Гурбанов.

Он отметил, что связи COP с ООН и другими глобальными организациями развиваются по восходящей линии.

"Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) тесно сотрудничает с Конвенцией в области борьбы с изменением климата в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности. ФАО предоставляет техническую поддержку и ресурсы для сокращения воздействия изменения климата на сельское хозяйство и производство продуктов питания. Это сотрудничество охватывает меры, направленные на обеспечение глобальной продовольственной безопасности и адаптацию сельского хозяйства к изменению климата.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН исследует влияние изменения климата на продовольственную безопасность и сотрудничает с Конвенцией в этой области. ВПП осуществляет продовольственную помощь и адаптационные меры в регионах, уязвимых к климатическим изменениям. В рамках COP ВПП реализует программы по адаптации продовольственной безопасности к изменению климата и повышению ее устойчивости.

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) предоставляет финансовую и техническую поддержку для мер по борьбе с изменением климата в целях поддержки устойчивого развития сельского хозяйства. МФСР поддерживает проекты, направленные на адаптацию сельского хозяйства к изменению климата в развивающихся странах.

Мероприятия COP также способствуют тесному сотрудничеству, объединяя Программу развития ООН (ПРООН), Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и другие глобальные организации. Сотрудничество с этими глобальными организациями помогает активизировать глобальные усилия по борьбе с изменением климата и достичь целей устойчивого развития", - сказал С.Гурбанов.

Член Организационного комитета в связи с проведением COP29 Фатма Йылдырым заявила, что председательство Азербайджана на COP29 является вкладом в решение самых неотложных вопросов на глобальном уровне.

"В наши дни вопрос предотвращения ущерба природе и экологических проблем является глобальным вызовом. Эти угрозы, становящиеся все более опасными, сделали необходимым принятие срочных мер и координированные действия стран и международных организаций. Азербайджан относится к числу стран, реагирующих на эти вызовы. В этой связи следует высоко оценить объявление президентом Ильхамом Алиевым Карабаха и Восточного Зангезура зоной "зеленой" энергии. В целом, COP29 важен для всего мира. Мы ожидаем, что на этом авторитетном мероприятии страны достигнут соглашения по вопросу финансирования для усиления борьбы с изменением климата. Это очень важно для будущего всего человечества", - отметила Ф.Йылдырым.