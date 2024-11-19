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Сунгат Есимханов: Казахстан присоединился к Водородной инициативе

Сунгат Есимханов: Казахстан присоединился к Водородной инициативе Казахстан присоединился к Водородной инициативе (Hydrogen Breakthrough Agenda), что будет способствовать развитию водородной энергетики в стране.
COP29
19 ноября 2024 г. 09:28
Сунгат Есимханов: Казахстан присоединился к Водородной инициативе

Казахстан присоединился к Водородной инициативе (Hydrogen Breakthrough Agenda), что будет способствовать развитию водородной энергетики в стране.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил замминистра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов на панельной сессии "Зеленая энергетика и инновации: инвестиционные возможности Казахстана" на СОР29.

Есимханов напомнил, что Казахстан принял в этом году Концепцию развития водородной энергетики и совместно с немецкой компанией Svevind реализует проект производства "зеленого" водорода в Мангистауской области.

Он отметил важность международного сотрудничества для достижения целей в области зеленой энергетики и подчеркнул приверженность Казахстана к устойчивому развитию.

Сессия "Зеленая энергетика и инновации: инвестиционные возможности Казахстана" была организована Министерском энергетики Казахстана в рамках Дня энергетики СОР29. Участники мероприятия обсудили цели и перспективы Казахстана по развитию зеленой энергетики, наращиванию доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны, атомной и водородной энергетики, а также меры, принимаемые государством, направленные на сокращение антропогенных выбросов метана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSunqat Yesimxanov: “Qazaxıstan Hidrogen təşəbbüsünə qoşulub”
Версия на английском языке ФотоSungat Yessimkhanov: Kazakhstan joined Hydrogen Initiative

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