Султан Аль-Джабер: В Консенсусе ОАЭ изложена дорожная карта по удержанию цели 1,5°C

В Консенсусе ОАЭ изложена четкая дорожная карта по сдерживанию роста температуры в пределах 1,5°C.

Как сообщает Report, об этом сказал президент СОР28 Султан Аль Джабер в ходе круглого стола высокого уровня "После COP28: время объединиться, действовать и реализовать консенсус, достигнутый в ОАЭ".

"Консенсус, достигнутый в ОАЭ, обеспечил ряд первых в мире достижений в климатической повестке, включая первое в истории соглашение о справедливом, упорядоченном и ответственном переходе от ископаемого топлива, цель которого утроить мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году и выполнить обязательство по прекращению процесса обезлесения в том же периоде", - сказал он.