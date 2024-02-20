Султан Аль-Джабер: В Консенсусе ОАЭ изложена дорожная карта по удержанию цели 1,5°C

В Консенсусе ОАЭ изложена четкая дорожная карта по сдерживанию роста температуры в пределах 1,5°C.
Как сообщает Report, об этом сказал президент СОР28 Султан Аль Джабер в ходе круглого стола высокого уровня "После COP28: время объединиться, действовать и реализовать консенсус, достигнутый в ОАЭ".
"Консенсус, достигнутый в ОАЭ, обеспечил ряд первых в мире достижений в климатической повестке, включая первое в истории соглашение о справедливом, упорядоченном и ответственном переходе от ископаемого топлива, цель которого утроить мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году и выполнить обязательство по прекращению процесса обезлесения в том же периоде", - сказал он.
Speaking at the IEA in Paris, COP28 President Dr. Sultan Al Jaber emphasized that the UAE Consensus laid out a clear roadmap for keeping 1.5°C within reach and delivered a series of world firsts across the climate agenda, including the first-ever agreement for a just, orderly and… pic.twitter.com/SwBTr6xJz4