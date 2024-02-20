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Султан Аль-Джабер: В Консенсусе ОАЭ изложена дорожная карта по удержанию цели 1,5°C

Султан Аль-Джабер: В Консенсусе ОАЭ изложена дорожная карта по удержанию цели 1,5°C В Консенсусе ОАЭ изложена четкая дорожная карта по сдерживанию роста температуры в пределах 1,5°C.
COP29
20 февраля 2024 г. 15:34
Султан Аль-Джабер: В Консенсусе ОАЭ изложена дорожная карта по удержанию цели 1,5°C

В Консенсусе ОАЭ изложена четкая дорожная карта по сдерживанию роста температуры в пределах 1,5°C.

Как сообщает Report, об этом сказал президент СОР28 Султан Аль Джабер в ходе круглого стола высокого уровня "После COP28: время объединиться, действовать и реализовать консенсус, достигнутый в ОАЭ".

"Консенсус, достигнутый в ОАЭ, обеспечил ряд первых в мире достижений в климатической повестке, включая первое в истории соглашение о справедливом, упорядоченном и ответственном переходе от ископаемого топлива, цель которого утроить мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году и выполнить обязательство по прекращению процесса обезлесения в том же периоде", - сказал он.

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