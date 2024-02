Султан Аль-Джабер: Тройка помогает обеспечить сотрудничество в области COP

Президент COP-28 Султан Аль-Джабер подчеркнул важность сотрудничества в рамках Тройки президентства.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу COP-28 в социальной сети "Х", об этом он заявил, выступая на создании Тройки президентства Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP).

"Тройка помогает нам обеспечить сотрудничество и преемственность, необходимые для того, чтобы придерживаться курса по достижению "миссии 1,5°C" - от Баку до Белена и за их пределами", - отметил Султан Аль-Джабер.

Достижения COP-28 должны быть продолжены на СОР-29 и СОР-30, добавил президент.