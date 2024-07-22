Аль-Джабер: Тройка COP призвана сыграть главную роль в поддержании политического импульса в борьбе с изменением климата

Тройка председателей COP в составе Азербайджана, ОАЭ и Бразилии призвана сыграть решающую роль в поддержании "политического импульса" в борьбе с изменением климата.

Тройка председателей COP в составе Азербайджана, ОАЭ и Бразилии призвана сыграть решающую роль в поддержании политического импульса в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент СОР28, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Аль-Джабер, выступая на восьмой министерской конференции по климатическим действиям (MoCA) в Ухане (КНР).

Аль-Джабер отметил, что солидарность была ключом к достижению консенсуса на COP28, который состоялся в прошлом году в ОАЭ, и призвал использовать этот "дух солидарности" для ускорения реализации принятых на COP28 решений.

"Мы призываем все страны представить свои NDC (определяемые на национальном уровне вклады) и превратить их в практический план по реализации достигнутого в ОАЭ консенсуса. Эти планы должны быть всеобъемлющими и сбалансированными, направленными на смягчение последствий и адаптацию. Тройка председателей COP – Азербайджан, ОАЭ и Бразилия – в свою очередь призвана сыграть решающую роль в поддержании политического импульса", - сказал он.

Президент COP28 также подчеркнул важность того, чтобы все секторы экономики признали устойчивость к изменению климата своим главным принципом.

Аль-Джабер в очередной раз призвал реформировать международную финансовую систему, чтобы сделать климатическое финансирование более доступным и стимулировать инвестиции со стороны частного сектора.