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Аль-Джабер: Тройка COP призвана сыграть главную роль в поддержании политического импульса в борьбе с изменением климата

Аль-Джабер: Тройка COP призвана сыграть главную роль в поддержании политического импульса в борьбе с изменением климата Тройка председателей COP в составе Азербайджана, ОАЭ и Бразилии призвана сыграть решающую роль в поддержании "политического импульса" в борьбе с изменением климата.
COP29
22 июля 2024 г. 11:00
Аль-Джабер: Тройка COP призвана сыграть главную роль в поддержании политического импульса в борьбе с изменением климата

Тройка председателей COP в составе Азербайджана, ОАЭ и Бразилии призвана сыграть решающую роль в поддержании политического импульса в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент СОР28, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Аль-Джабер, выступая на восьмой министерской конференции по климатическим действиям (MoCA) в Ухане (КНР).

Аль-Джабер отметил, что солидарность была ключом к достижению консенсуса на COP28, который состоялся в прошлом году в ОАЭ, и призвал использовать этот "дух солидарности" для ускорения реализации принятых на COP28 решений.

"Мы призываем все страны представить свои NDC (определяемые на национальном уровне вклады) и превратить их в практический план по реализации достигнутого в ОАЭ консенсуса. Эти планы должны быть всеобъемлющими и сбалансированными, направленными на смягчение последствий и адаптацию. Тройка председателей COP – Азербайджан, ОАЭ и Бразилия – в свою очередь призвана сыграть решающую роль в поддержании политического импульса", - сказал он.

Президент COP28 также подчеркнул важность того, чтобы все секторы экономики признали устойчивость к изменению климата своим главным принципом.

Аль-Джабер в очередной раз призвал реформировать международную финансовую систему, чтобы сделать климатическое финансирование более доступным и стимулировать инвестиции со стороны частного сектора.

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Версия на азербайджанском языке Əl-Caber: COP üçlüyü iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə siyasi impulsun saxlanmasında böyük rol oynayacaq
Версия на английском языке COP28 president: COP Presidencies Troika to play critical role in maintaining poltical monumentum in fighting climate change

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