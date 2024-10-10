Султан Аль-Джабер: Сохранение достигнутого на СОР28 импульса – важный фактор успеха

Султан Аль-Джабер: Продолжение достигнутого на СОР28 импульса – важный фактор успеха

Деятельность Тройки председателей COP, нацеленная на сохранения достигнутого на СОР28 импульса – критически важный фактор успеха.

Как передает Report, об этом сказал президент COP28 Султан Аль-Джабер на панельной сессии в рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29).

По его словам, совместными усилиями данный импульс должен перейти от СОР28 на СОР29, а затем и на СОР30.

Он подчеркнул, что для достижения результатов необходима поддержка мирового сообщества.

"Мы должны сотрудничать, чтобы каждые NDC (определяемые на национальном уровне вклады – ред.) имели как можно более высокие амбиции, были сбалансированы по всем компонентам и имели потенциал для реализации", - сказал он.

Аль-Джабер подчеркнул, что лишь благодаря усилиям международного сообщества удастся обеспечить справедливость в климатическом прогрессе.