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Султан Ахмед Али: Борьба с климатическими изменениями требует комплексного подхода

Султан Ахмед Али: Борьба с климатическими изменениями требует комплексного подхода Борьба с климатическими изменениями - это процесс, требующий комплексного подхода каждого отдельного человека.
COP29
5 ноября 2024 г. 16:31
Султан Ахмед Али: Борьба с климатическими изменениями требует комплексного подхода

Борьба с климатическими изменениями - это процесс, требующий комплексного подхода каждого отдельного человека.

Как сообщает Report, об этом председатель мусульманского института Пакистана Султан Ахмед Али заявил на панельной дискуссии в ходе Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.

По его словам, еще одним важным аспектом, влияющим на климатические изменения, являются войны, в частности, применение химического оружия.

Он отметил, что лучший способ справиться с экологическими и климатическими проблемами - это объединить усилия:

"Объединив коллективные усилия, мы сможем работать сообща, чтобы обеспечить устойчивое и безопасное будущее для всех. Если вы внимательно изучите названия различных глав в Коране, то заметите, что многие из них связаны с природой, с животными, людьми, хадисами".

Султан Ахмед Али поздравил руководство Азербайджана и организаторов COP29.

"Надеюсь и верю, что после того, как мы вернемся в наши страны, будем просвещать наш народ о климатической повестке", - заключил он.

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Версия на английском языке Sultan Ahmed Ali: Combating climate change requires comprehensive approach
Версия на азербайджанском языке Pakistanın institut rəhbəri: İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə kompleks yanaşma tələb edir

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