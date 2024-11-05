Султан Ахмед Али: Борьба с климатическими изменениями требует комплексного подхода

Борьба с климатическими изменениями - это процесс, требующий комплексного подхода каждого отдельного человека.

Борьба с климатическими изменениями - это процесс, требующий комплексного подхода каждого отдельного человека.

Как сообщает Report, об этом председатель мусульманского института Пакистана Султан Ахмед Али заявил на панельной дискуссии в ходе Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.

По его словам, еще одним важным аспектом, влияющим на климатические изменения, являются войны, в частности, применение химического оружия.

Он отметил, что лучший способ справиться с экологическими и климатическими проблемами - это объединить усилия:

"Объединив коллективные усилия, мы сможем работать сообща, чтобы обеспечить устойчивое и безопасное будущее для всех. Если вы внимательно изучите названия различных глав в Коране, то заметите, что многие из них связаны с природой, с животными, людьми, хадисами".

Султан Ахмед Али поздравил руководство Азербайджана и организаторов COP29.

"Надеюсь и верю, что после того, как мы вернемся в наши страны, будем просвещать наш народ о климатической повестке", - заключил он.