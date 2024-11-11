Султан Ахмед Аль-Джабер: 55 компаний взяли обязательство по нулевым выбросам до 2050 года

55 компаний присоединились к Хартии декарбонизации нефтегазовой промышленности, обязуясь свести к нулю выбросы метана к 2030 году и достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP28 Султан Ахмед Аль-Джабер на церемонии открытия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Он подчеркнул, что эта инициатива нацелена на достижение конкретных результатов.

"В этом процессе активно участвуют представители Китая, Индии, России, США, Европейского Союза и стран Залива. Это самое эффективное партнерство частного сектора по сокращению выбросов углерода, реализованное на данный момент, и мы ожидаем, что к этой важной инициативе присоединятся еще больше компаний. Совместная работа по всем секторам позволит нам укрепить экономики и уменьшить выбросы", - сказал Аль-Джабер.