Суданский дипломат: У Азербайджана достаточно возможностей для успешного проведения COP29

У Азербайджана достаточно возможностей для успешного проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре этого года.

У Азербайджана достаточно возможностей для успешного проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ноябре этого года.

Об этом Report сказал временный поверенный в делах Судана в Азербайджане Мустафа Абдул Халим Махмуд.

По его словам, за последние годы Азербайджан успешно провел множество международных и региональных мероприятий:

"Я думаю, что Азербайджан достаточно подготовлен к проведению COP29. Конкуренция на проведение этого масштабного мероприятия была большая, победить было непросто. И я хочу поздравить правительство Азербайджана и особенно президента Ильхама Алиева с этим достижением. Я уверен, что это мероприятие пройдет очень успешно", - заявил суданский дипломат.