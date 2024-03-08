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Суданский дипломат: У Азербайджана достаточно возможностей для успешного проведения COP29

Суданский дипломат: У Азербайджана достаточно возможностей для успешного проведения COP29 У Азербайджана достаточно возможностей для успешного проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре этого года.
COP29
8 марта 2024 г. 14:46
Суданский дипломат: У Азербайджана достаточно возможностей для успешного проведения COP29

У Азербайджана достаточно возможностей для успешного проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ноябре этого года.

Об этом Report сказал временный поверенный в делах Судана в Азербайджане Мустафа Абдул Халим Махмуд.

По его словам, за последние годы Азербайджан успешно провел множество международных и региональных мероприятий:

"Я думаю, что Азербайджан достаточно подготовлен к проведению COP29. Конкуренция на проведение этого масштабного мероприятия была большая, победить было непросто. И я хочу поздравить правительство Азербайджана и особенно президента Ильхама Алиева с этим достижением. Я уверен, что это мероприятие пройдет очень успешно", - заявил суданский дипломат.

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Версия на английском языке Sudanese diplomat: Azerbaijan is qualified enough to host COP29
Версия на азербайджанском языке Sudanlı diplomat: Azərbaycanın COP29 kimi tədbilərə ev sahibliyi etmək təcrübəsi var

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