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Студентам Национального политехнического института Мексики прочитана лекция о COP29

Студентам Национального политехнического института Мексики прочитана лекция о COP29 Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов встретился со студентами Высшей школы коммерции и управления Национального политехнического института, одного из самых престижных высших учебных заведений этой страны.
COP29
14 октября 2024 г. 05:05
Студентам Национального политехнического института Мексики прочитана лекция о COP29

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов встретился со студентами Высшей школы коммерции и управления Национального политехнического института, одного из самых престижных высших учебных заведений этой страны.

Об этом Report сообщили в азербайджанской дипмиссии.

На прошедшей в посольстве встрече дипломат рассказал об историческом пути развития современного Азербайджана, восстановлении его государственной независимости. Он также проинформировал студентов о трудностях, возникших в первые годы независимости страны, о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, его исключительной роли в строительстве Азербайджанского государства, а также о положительных изменениях в геополитических процессах как в регионе, так и во всей Евразии в результате реализации мировых энергетических и транспортных проектов на основе дальновидности и идей великого лидера.

Посол также в своем выступлении рассказал об истории армянской агрессии, 44-дневной войне и ее результатах, новых реалиях в регионе, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях, продолжающемся мирном процессе, нефтегазовой стратегии страны, показателях экономического развития, существующей минной опасности, шагах, предпринимаемых для безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

Дипломат проинформировал студентов о престижных мероприятиях, проводимых в нашей стране, успешном опыте председательства в крупнейшей после ООН организации - Движении неприсоединения, в Совете Безопасности ООН и Организации тюркских государств, а также рассказал о подготовке Азербайджана к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Баку в ноябре этого года.

Кроме того, была предоставлена информация о двусторонних отношениях между Мексикой и Азербайджаном, недавних взаимных визитах, расширении возможностей сотрудничества между двумя странами в сфере культуры, туризма и других областях, а также о возможностях образования, стажировках и стипендиальных программах для иностранных студентов в нашей стране.

В завершение посол М.Талыбов ответил на интересующие студентов вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Meksikanın Milli Politexnik İnstitutunun tələbələrinə COP29 haqqında mühazirə keçirilib

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