О нас

Строительство ж/д дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан приведет к росту грузопотока по южному ответвлению Среднего коридора

Строительство ж/д дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан приведет к росту грузопотока по южному ответвлению Среднего коридора Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан приведет к увеличению грузопотока по южному ответвлению Среднего коридора.
COP29
20 ноября 2024 г. 14:06
Строительство ж/д дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан приведет к росту грузопотока по южному ответвлению Среднего коридора

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан приведет к увеличению грузопотока по южному ответвлению Среднего коридора.

Об этом Report заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Бекжан Рысмендеев.

"Через территорию Кыргызстана проходит южное ответвление Среднего коридора. Его также называют Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Мы в рамках Среднего коридора в настоящее время планируем в ближайшее время реализовать проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Это очень масштабный проект, который увеличит транзитный потенциал Кыргызстана и региона в целом», - сказал он.

Замминистра отметил, что Кыргызстан заинтересован в реализации всего потенциала транспортного коридора.

“Железная дорога является самым устойчивым и самым экологически чистым транспортом. В связи с этим реализация проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан отвечает также и экологическим требованиям на сегодняшний день. Таким образом, мы увеличиваем транзит, увеличиваем грузоперевозки, но с учетом защиты экологии», - добавил Рысмендеев.

Отметим, что протяженность железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан составит 454 км, она соединит железные дороги Китая и Узбекистана через территорию Кыргызстана, а далее пройдет через Туркменистан, Иран и Турцию. Планируется, что строительство железной дороги займет 5 лет. Китай выделяет 2,35 млрд долларов США на ее строительство.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02
В Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
ФотоВ Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
17 ноября 2024 г. 15:17
Азербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
ФотоАзербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
16 ноября 2024 г. 22:45
Haber Global: Ожидания от климатической конференции в Баку выше, чем от предыдущих COP
Haber Global: Ожидания от климатической конференции в Баку выше, чем от предыдущих COP
19 ноября 2024 г. 15:52
Джон Подеста: США привержены борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивого будущего
Джон Подеста: США привержены борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивого будущего
13 ноября 2024 г. 18:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi