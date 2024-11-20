Строительство ж/д дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан приведет к росту грузопотока по южному ответвлению Среднего коридора

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан приведет к увеличению грузопотока по южному ответвлению Среднего коридора.

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан приведет к увеличению грузопотока по южному ответвлению Среднего коридора.

Об этом Report заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Бекжан Рысмендеев.

"Через территорию Кыргызстана проходит южное ответвление Среднего коридора. Его также называют Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Мы в рамках Среднего коридора в настоящее время планируем в ближайшее время реализовать проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Это очень масштабный проект, который увеличит транзитный потенциал Кыргызстана и региона в целом», - сказал он.

Замминистра отметил, что Кыргызстан заинтересован в реализации всего потенциала транспортного коридора.

“Железная дорога является самым устойчивым и самым экологически чистым транспортом. В связи с этим реализация проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан отвечает также и экологическим требованиям на сегодняшний день. Таким образом, мы увеличиваем транзит, увеличиваем грузоперевозки, но с учетом защиты экологии», - добавил Рысмендеев.

Отметим, что протяженность железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан составит 454 км, она соединит железные дороги Китая и Узбекистана через территорию Кыргызстана, а далее пройдет через Туркменистан, Иран и Турцию. Планируется, что строительство железной дороги займет 5 лет. Китай выделяет 2,35 млрд долларов США на ее строительство.