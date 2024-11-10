Строим зеленое будущее вместе: COP29 - На пути к зеленому будущему

Одной из самых крупных проблем, с которой сталкивается наша планета и человечество, являются глобальные изменения климата. Уже с 1950-х годов планета начала подвергаться значительному воздействию этих изменений. Глобальное потепление и его серьезные после

Одной из самых крупных проблем, с которой сталкивается наша планета и человечество, являются глобальные изменения климата. Уже с 1950-х годов планета начала подвергаться значительному воздействию этих изменений. Глобальное потепление и его серьезные последствия стали одной из наиболее обсуждаемых тем в мировом сообществе.

Экстремальные климатические изменения, которые происходили лишь однажды в жизни прошлых поколений, сегодня наблюдаются все чаще. Эти изменения, происходящие от полярных зон до тропиков, разрушают экосистемы и вызывают серьезные проблемы. Даже незначительные колебания температуры могут вызвать экстремальные тепловые волны, что приводит к засухам, наводнениям и лесным пожарам, нанося серьезный ущерб.

Это проблема, угрожающая не только человечеству, но и окружающей нас природе, флоре и фауне. Изменения климата усугубляют кризис биоразнообразия, от которого страдают многие виды. Последствия климатических изменений нарушают установленный природный баланс и негативно влияют на традиционный образ жизни живых существ.

Повышение средней температуры в мире приводит к таянию ледников и повышению уровня воды в океанах. В связи с этим островные государства особенно уязвимы перед воздействием изменений климата. Повышение уровня моря может угрожать существованию некоторых островных государств, являющихся частью мирового сообщества, и привести к их исчезновению с карты мира.

Наш образ жизни, от способов получения пищи до основных отраслей экономики, развивался в условиях относительно стабильного климата. Наступающий экологический кризис угрожает разрушить эту основу и изменить структуру общества.

Земля - наш общий дом, и только совместными усилиями мы сможем его спасти. Глобальный масштаб и трансграничный характер климатических изменений требуют скоординированных усилий мирового сообщества. Объединенными действиями в направлении более безопасного, устойчивого и справедливого будущего человечество может защитить свою планету и предотвратить необратимые последствия.

Чтобы бороться с этой глобальной проблемой, в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 154 государства подписали "Рамочную конвенцию ООН об изменении климата". Основная цель Конвенции - стабилизировать концентрации парниковых газов в атмосфере на уровне, который предотвращает опасное антропогенное вмешательство в климатическую систему.

Киотский протокол, подписанный в Японии в 1997 году и охватывающий 2005-2020 годы, был заменен Парижским соглашением, вступившим в силу в 2016 году. По состоянию на 2022 год участниками Конвенции являлись 198 сторон. Высший руководящий орган Конвенции - Конференция сторон (COP) ежегодно собирается для оценки прогресса в борьбе с изменениями климата. Примечательно, что 29-я сессия Конференции сторон - COP29, пройдет в Азербайджане, который является одним из стран-основателей Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА). Это событие привлечет внимание всего мира к Азербайджану и станет значительным достижением не только для этой страны, но и для всего тюркского мира. Считаю, что это демонстрирует высокий уровень доверия международного сообщества к Азербайджану и признает его активные усилия в решении глобальных проблем. Объявление 2024 года президентом Ильхамом Алиевым "Годом солидарности ради зеленого мира" в Азербайджане свидетельствует о важности, которую страна придает охране окружающей среды и решению экологических проблем.

Для многих государств участие в Конференции сторон - это возможность для сотрудничества и обмена опытом, что позволяет более быстро и эффективно бороться с последствиями климатических изменений, особенно в регионах, наиболее подверженных их воздействию. В связи с этим в Азербайджане соберутся главы государств и правительств, делегации Конференции сторон, руководители ООН и специализированных организаций, представители межправительственных и неправительственных организаций, мировые СМИ и молодежь - широкий круг участников климатической повестки. Таким образом, климатические изменения и их последствия будут обсуждаться с различных точек зрения. Азербайджан, председательствующий на климатическом саммите ООН в Баку, станет важной платформой для международного сотрудничества в борьбе с изменениями климата.

Конечно, законодательные органы также играют особую роль в борьбе с экологическими проблемами. Парламентская структура тюркского сотрудничества - ТЮРКПА, объединяющая голоса парламентов тюркского мира, уделяет значительное внимание экологическим вопросам в своей повестке и, используя силу и возможности парламентской дипломатии, стремится внести вклад в решение этих важных задач.

Значимым событием стало 13-е Пленарное заседание ТЮРКПА, прошедшее в июне 2024 года в Баку и посвященное зеленой повестке. На этом заседании, организованном Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, обсуждались экологические процессы в регионе и зеленая повестка тюркского мира. Таким образом, 13-е Пленарное заседание ТЮРКПА стало платформой для прогрессивного и ориентированного на будущее обмена идеями между тюркскими государствами, активно присоединяющимися к глобальным усилиям по борьбе с изменениями климата.

Изменения климата продолжают создавать непредсказуемые экологические изменения, влияющие на все государства и общества. Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить при совместных усилиях мирового сообщества. В этом контексте коллективные усилия являются наиболее эффективным способом сохранить природные и гармоничные системы нашей планеты в борьбе с изменениями климата.

У каждой эпохи есть свои глобальные задачи. Сегодня одна из основных задач - предотвратить воздействие климатических изменений на экологическое равновесие, устранить причины этих изменений и передать будущим поколениям здоровую окружающую среду. Это наш долг перед будущими поколениями и самое ценное наследие, которое мы можем им оставить.

В условиях растущей мировой политической напряженности, сложных геополитических процессов и других вызовов климатические изменения не должны уходить на второй план в глобальной повестке дня. Это вопрос нашего существования и будущего. Объединение политической воли поможет нам достичь поставленных целей. Мир можно спасти, заключив мир с природой. Сегодня планета нуждается в этой солидарности.

Будем солидарны ради зеленого мира, строим зеленое будущее вместе!

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран Мехмет Сюрейя Эр