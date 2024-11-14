Страны ОТГ налаживают партнерство по климату, инновациям, зеленой экономике и торговле

19:22

Сегодня в рамках COP29 подписано заявление о создании партнерства Организации Тюркских Государств (ОТГ) по климату, инновациям, зеленой экономике и торговле.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, подписание состоялось по итогам встречи министров по партнерству ОТГ в области климата, инноваций, зеленой экономики и торговли.

На мероприятии министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что Азербайджан высоко ценит сотрудничество с тюркскими государствами и активно поддерживает интеграционные процессы между ними. Подчеркнуто, что совместные инициативы внесут значительный вклад в продвижение климатической активности и развитие "зеленой экономики".

В этой связи создается партнерство ОТГ по климату, инновациям, зеленой экономике и торговле, которое будет служить платформой для поддержки зеленого экономического перехода среди государств-членов. Эта инициатива направлена на укрепление сотрудничества в области устойчивого и климатически ориентированного развития, а также справедливого "зеленого перехода".

В рамках партнерства планируется реализация ключевых задач, таких как разработка национальных стратегий "зеленого развития", создание "зеленых энергетических зон", совершенствование механизмов климатического финансирования, поддержка создания "зеленых" МСП и стартапов, а также другие важные шаги.

На встрече министров подчеркнут важный вклад Азербайджана в укрепление партнерства между тюркскими государствами.