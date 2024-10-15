Страны ЕС обозначили приоритеты COP29 в Баку

Министры по климату стран Европейского союза на вчерашней встрече в Люксембурге представили условия ЕС для завершения переговоров по статье 6 Парижского соглашения, касающейся правил международных углеродных рынков.

Переговорную группу ЕС на 29 сессии климатической конференции ООН (COP29) в Баку возглавит комиссар по вопросам защиты климата Вопке Хукстра.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии, переговоры будут в основном сосредоточены на том, как финансировать зеленый переход путем принятия Новой коллективной количественной цели (NCQG) по поддержке развивающихся стран, начиная с минимального уровня в 100 миллиардов долларов в год.

ЕС также будет стремиться обеспечить, чтобы страны по всему миру выполняли историческое решение, принятое на прошлогодней COP28 в Дубае об уходе от ископаемого топлива, утроении мощностей возобновляемой энергетики и удвоении повышения энергоэффективности к 2030 году - так называемый консенсус ОАЭ.

"Евросоюз намерен сохранить прошлогодний политический импульс по сокращению выбросов, в частности, в установлении рамок для следующего раунда национальных климатических целей - известных как Определяемые на национальном уровне вклады - которые должны быть приняты в 2025 году перед COP30. Также есть стремление к завершению переговоров по статье 6 Парижского соглашения о правилах международных углеродных рынков, которые должны обеспечить прозрачность и экологическую целостность, способствуя при этом сокращению выбросов. ЕС также продолжит обеспечивать прогресс в политике адаптации и повышении глобальной устойчивости к изменению климата", говорится в сообщении.