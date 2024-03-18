Столтенберг: Председательство Азербайджана в CОР внесет вклад в энергобезопасность и борьбу с изменением климата

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что председательство Азербайджана в этом году на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29) будет способствовать усилению взаимодействия между с

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что председательство Азербайджана в этом году на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29) будет способствовать усилению взаимодействия между сферами энергетической безопасности и борьбы с изменением климата.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым Й.Столтенберг высоко оценил участие Азербайджана в миротворческих миссиях в рамках сотрудничества с НАТО и вклад страны в энергетическую безопасность региона.