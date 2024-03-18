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Столтенберг: Председательство Азербайджана в CОР внесет вклад в энергобезопасность и борьбу с изменением климата

Столтенберг: Председательство Азербайджана в CОР внесет вклад в энергобезопасность и борьбу с изменением климата Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что председательство Азербайджана в этом году на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29) будет способствовать усилению взаимодействия между с
COP29
18 марта 2024 г. 15:16
Столтенберг: Председательство Азербайджана в CОР внесет вклад в энергобезопасность и борьбу с изменением климата

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что председательство Азербайджана в этом году на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29) будет способствовать усилению взаимодействия между сферами энергетической безопасности и борьбы с изменением климата.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым Й.Столтенберг высоко оценил участие Азербайджана в миротворческих миссиях в рамках сотрудничества с НАТО и вклад страны в энергетическую безопасность региона.

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Версия на английском языке Stoltenberg: Azerbaijan's hosting of COP29 will contribute to energy security and combating climate change
Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: Azərbaycanın COP29-a sədrliyi enerji təhlükəsizliyi və iqlim dəyişikiyi ilə mübarizəyə töhfə verəcək

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