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Стартовал прием заявок на участие в "Зеленой зоне" COP29

Стартовал прием заявок на участие в "Зеленой зоне" COP29 В целях обеспечения успешного и положительного влияния 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября текущего года, Азербайджан продолжает активную подготовительную работу.
COP29
18 июня 2024 г. 15:03
Стартовал прием заявок на участие в Зеленой зоне COP29

В целях обеспечения успешного и положительного влияния 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября текущего года, Азербайджан продолжает активную подготовительную работу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

Помимо обеспечения участия делегаций зарубежных стран в официальных дискуссиях в "Голубой зоне" конференции, стартовал прием заявок по "Зеленой зоне" COP29.

Желающие быть представленными в "Зеленой зоне" могут подать официальные заявки через платформу http://www.cop29greenzone.com до 10 июля 2024 года.

Ответы на любые вопросы, которые могут возникнуть относительно "Зеленой зоны", можно получить, направив запрос на адрес электронной почты [email protected].

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Версия на азербайджанском языке COP29-un Yaşıl Zona üzrə tərəfdaşlıq və sərgiləmə müraciətlərinin qəbuluna başlanılır

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