Стартовал этап обучения в рамках волонтерской программы COP29

В рамках волонтерской программы COP29 начался следующий этап обучения, на котором волонтеры получат знания по таким важным темам, как изменение климата, защита окружающей среды и процесс COP29.

В рамках волонтерской программы COP29 начался следующий этап обучения, на котором волонтеры получат знания по таким важным темам, как изменение климата, защита окружающей среды и процесс COP29.

Как сообщает Report, прошедшие этап собеседования кандидаты примут участие в интенсивных тренингах до начала сентября.

После успешного завершения тренинга участники перейдут к этапу конкретных задач и обязанностей.

Регистрация для участия в волонтерской программе COP29 началась 29 мая и завершилась 5 июня. 7 тыс. кандидатов успешно прошли собеседование.