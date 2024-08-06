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Стартовал этап обучения в рамках волонтерской программы COP29

Стартовал этап обучения в рамках волонтерской программы COP29 В рамках волонтерской программы COP29 начался следующий этап обучения, на котором волонтеры получат знания по таким важным темам, как изменение климата, защита окружающей среды и процесс COP29.
COP29
6 августа 2024 г. 13:47
Стартовал этап обучения в рамках волонтерской программы COP29

В рамках волонтерской программы COP29 начался следующий этап обучения, на котором волонтеры получат знания по таким важным темам, как изменение климата, защита окружающей среды и процесс COP29.

Как сообщает Report, прошедшие этап собеседования кандидаты примут участие в интенсивных тренингах до начала сентября.

После успешного завершения тренинга участники перейдут к этапу конкретных задач и обязанностей.

Регистрация для участия в волонтерской программе COP29 началась 29 мая и завершилась 5 июня. 7 тыс. кандидатов успешно прошли собеседование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 Könüllülük Proqramı çərçivəsində təlim mərhələsi başlayıb

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