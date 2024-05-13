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Старший переговорщик COP28 призвал к своевременному предоставлению двухгодичных отчетов о прозрачности

Старший переговорщик COP28 призвал к своевременному предоставлению двухгодичных отчетов о прозрачности Старший переговорщик COP28 призвал к своевременному представлению двухгодичных отчетов о прозрачности
COP29
13 мая 2024 г. 17:22
Старший переговорщик COP28 призвал к своевременному предоставлению двухгодичных отчетов о прозрачности

Старший переговорщик COP28 по вопросам прозрачности Абдулла Аль Хаммади находится в Баку в рамках участия на семинаре, организованном в рамках председательства COP29, посвященном укреплению доверия и потенциалу в подготовке двухгодичных отчетов о прозрачности (BTR).

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице CОР28 в соцсети "Х".

"Реализация Консенсуса ОАЭ должна быть построена на создании условий для доверия и уверенности в действиях в области климата. Представление первого BTR является краеугольным камнем в обеспечении того, чтобы расширенные рамки прозрачности Парижского соглашения продемонстрировали, как стороны продвигаются в реализации действий по предотвращению изменения климата, адаптации и климатическому финансированию, в достижении "цели 1.5°C" и глобальной климатической устойчивости. Мы настоятельно призываем все стороны приложить усилия, чтобы уложиться в крайний срок для представления своего первого BTR", - говорится в сообщении.

В сфере борьбы с изменением климата в последние годы на передний план выходят вопросы прозрачности и сотрудничества. Среди множества инструментов, способствующих наращиванию потенциала в области прозрачности, Двухгодичный отчет о прозрачности (BTR) играет особую роль. Этот вид отчетности, предустановленный в рамках Парижского соглашения, представляет собой подробные доклады, в которых отражены усилия стран по предпринимаемым усилиям по смягчению последствий изменения климата, а также способствуют укреплению доверия и подотчетности на глобальном уровне.

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Версия на английском языке COP28 senior negotiator calls for timely delivery of biennial transparency reports

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