Стали известны детали программы мероприятий на COP29

Программа 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет 11-22 ноября в Баку, размещена на официальном сайте конференции.

Программа 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет 11-22 ноября в Баку, размещена на официальном сайте конференции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Операционной компании COP29.

Программа, обновляющаяся в соответствии с повесткой конференции, содержит информацию о различных мероприятиях, обсуждениях и выставках, охватывающих глобальную климатическую повестку. Участники конференции также смогут ознакомиться с программой на информационных стойках как в Голубой зоне, где будут проводиться официальные переговоры и приниматься решения, так и в Зеленой, где будут организованы различные выставки, семинары и культурные мероприятия, связанные с изменением климата.

Программа включает темы климатического финансирования, адаптации, митигации и технологий, а также ряд других вопросов.

Хотя планирование официальных переговоров в Голубой зоне управляется Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН), в этой зоне также есть несколько национальных павильонов, представляющих свои мероприятия и программы для аккредитованных участников. В тематические дни с 13 по 22 ноября в павильоне Азербайджана пройдут многочисленные сессии под руководством ключевых заинтересованных сторон как из государственного, так и из частного секторов, включая финансовый, энергетический, научный, сферы человеческого капитала и транспорта.

Посетители Зеленой зоны смогут получить опыт, участвуя в панельных дискуссиях и семинарах в соответствии с каждым тематическим днем. Официальные партнеры COP29 эффективно используют эту возможность в Зеленой зоне для продвижения климатических обсуждений и стимулирования деятельности между заинтересованными сторонами как из государственного, так и частного секторов.