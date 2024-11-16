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Спикер парламента Тонга: Климатическая ситуация продолжит ухудшаться, если не предпринять меры сегодня

Спикер парламента Тонга: Климатическая ситуация продолжит ухудшаться, если не предпринять меры сегодня Климатическая ситуация в мире продолжит ухудшаться, если не предпринять конкретные и действенные меры сегодня.
COP29
16 ноября 2024 г. 13:56
Спикер парламента Тонга: Климатическая ситуация продолжит ухудшаться, если не предпринять меры сегодня

Климатическая ситуация в мире продолжит ухудшаться, если не предпринять конкретные и действенные меры сегодня.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер парламента Тонга Факафануа Фатафехи на парламентской встрече в рамках COP29.

Парламентарий подчеркнул, что для снижения негативных последствий изменения климата необходима значительная финансовая и техническая поддержка.

"Мы находимся на пороге повышения глобальной температуры выше 1,5 градусов. Если не предпринять срочные и решительные меры, температура может вырасти на 3 градуса. Законодательные органы должны также предпринять действия", - подчеркнул спикер.

Фатафехи добавил, что ситуация наиболее тяжелая в малых островных государствах, где адаптация к климатическим изменениям проходит медленно.

"Мы принимаем меры, чтобы облегчить жизнь людям, однако испытываем дефицит финансирования" - заявил он.

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Версия на английском языке Tonga's Parliament Speaker warns of worsening climate crisis
Версия на азербайджанском языке Tonqa parlamentinin sədri: İqlim dəyişikliyi artdıqca vəziyyət daha da pisləşəcək

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