Спикер парламента Таджикистана: COP29 поможет укрепить сотрудничество в борьбе с изменением климата

Решения, которые будут приняты в рамках COP29, помогут сформировать механизмы национального, регионального и глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата.

Решения, которые будут приняты в рамках COP29, помогут сформировать механизмы национального, регионального и глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата.

Как передает Report, об этом заявил спикер Палаты представителей Таджикистана Махмадтоир Зокирзода на парламентской встрече в рамках COP29.

По его словам, Таджикистан, который очень уязвим к изменению климата, сталкивается с серьезными препятствиями в достижении Целей устойчивого развития. "В частности нас беспокоит быстрое таяние ледников. Страны должны ускорить переход на возобновляемые источники энергии для сокращения выбросов парниковых газов", - подчеркнул спикер.

Зокирзода также отметил, что к 2032-2037 годам Таджикистан намерен полностью перейти на возобновляемые источники энергии и стать полностью "зеленой" страной. "В настоящее время около 98% электроэнергии в стране вырабатывается за счет использования гидроэлектроэнергии", - добавил он.