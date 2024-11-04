Спикер парламента Грузии: Проведение COP29 укрепит позиции Азербайджана на международной арене

14:35

Проведение в Баку такого международного мероприятия, как COP29, является важным историческим событием для Азербайджана.

Об этом в комментарии грузинскому бюро Report заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Папуашвили отметил значительный опыт Азербайджана в организации международных мероприятий:

"Это также воспринимается как свидетельство высокого авторитета Азербайджана в мире. Я желаю Азербайджану успешного проведения COP29. Во время моего пребывания в Баку я видел, как активно идут подготовительные работы к этому важному мероприятию. Уверен, что конференция пройдет на самом высоком уровне и попадет в историю".

Он также выразил надежду, что проведение COP29 дополнительно укрепит позиции Азербайджана на международной арене.