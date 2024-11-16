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Спикер парламента Албании: Нужны реальные действия по борьбе с изменением климата

Спикер парламента Албании: Нужны реальные действия по борьбе с изменением климата 12:49
COP29
16 ноября 2024 г. 13:06
Спикер парламента Албании: Нужны реальные действия по борьбе с изменением климата

Проблема климатического кризиса не должна ограничиваться одними разговорами, необходимо усиление парламентского контроля в вопросе защиты климата.

Как сообщает Report, об этом сказала спикер парламента Албании Элиса Спиропали на сессии "Понимание реального воздействия изменения климата" на Парламентской встрече в зеленой зоне COP29.

Она отметила, что каждый человек должен быть готов взять на себя обязательства по защите климата: "Проблема изменения климата становится все более масштабной. Необходимо усилить парламентский контроль и укрепить диалог в международной повестке по этой теме. Большие компании являются крупнейшими загрязнителями климата, однако они могут изменить ситуацию. Мы не должны ограничиваться только разговорами. Албания поддерживает амбиции в рамках Парижского соглашения по климату. Парламент работает над законодательством в области мер по борьбе с изменением климата".

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Версия на азербайджанском языке Albaniya parlamentinin sədri: İri şirkətlər ən böyük çirkləndirici olaraq dünyanın dağıdıcılarıdır

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