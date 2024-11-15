О нас

Спикер Национальной ассамблеи Танзании прибыла с визитом в Азербайджан

Спикер Национальной ассамблеи Танзании прибыла с визитом в Азербайджан Спикер Национальной ассамблеи Республики Танзания Тулия Эксон прибыла в Азербайджан для участия в COP29.
COP29
15 ноября 2024 г. 14:31
Спикер Национальной ассамблеи Танзании прибыла с визитом в Азербайджан

Спикер Национальной ассамблеи Республики Танзания Тулия Эксон прибыла в Азербайджан для участия в COP29.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали депутат Милли Меджлиса Амина Агазаде и другие официальные лица.

Отметим, что 16-17 ноября в Баку в рамках COP29 состоится Парламентская встреча, организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом.

В мероприятии ожидается участие около 330 участников из 66 стран и международных организаций, в том числе 167 членов парламента, включая 12 спикеров и вице-спикеров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tanzaniya Milli Assambleyasının sədri Azərbaycana səfərə gəlib

Другие новости из категории

Министр: Культура играет позитивную роль в формировании климатической повестки
Министр: Культура играет позитивную роль в формировании климатической повестки
15 ноября 2024 г. 14:29
Гендиректор CCCPA: Египет полностью поддерживает Бакинский призыв и запуск Бакинского хаба
Гендиректор CCCPA: Египет полностью поддерживает Бакинский призыв и запуск Бакинского хаба
15 ноября 2024 г. 14:27
Актоты Раимкулова: Цифровизация - важный элемент восстановления объектов культуры, пострадавших от изменения климата
Актоты Раимкулова: Цифровизация - важный элемент восстановления объектов культуры, пострадавших от изменения климата
15 ноября 2024 г. 14:24
Азербайджан обсудил с британской компанией переход к зеленой экономике
ФотоАзербайджан обсудил с британской компанией переход к зеленой экономике
15 ноября 2024 г. 14:21
Татьяна Молчан: Председательство COP29 предприняло большие шаги для ускорения энергетического перехода
Татьяна Молчан: Председательство COP29 предприняло большие шаги для ускорения энергетического перехода
15 ноября 2024 г. 14:17
Азерпочт планирует перейти на электрические или гибридные транспортные средства
"Азерпочт" планирует перейти на электрические или гибридные транспортные средства
15 ноября 2024 г. 14:17
SOCAR, Masdar и ACWA Power начинают сотрудничество в сфере ветровой энергетики на Каспии
SOCAR, Masdar и ACWA Power начинают сотрудничество в сфере ветровой энергетики на Каспии
15 ноября 2024 г. 14:12
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку позволяет обсудить глобальную экологическую повестку
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку позволяет обсудить глобальную экологическую повестку
15 ноября 2024 г. 14:08
На COP29 прошла акция протеста против нарушений прав человека на колонизированных территориях
ФотоНа COP29 прошла акция протеста против нарушений прав человека на колонизированных территориях
15 ноября 2024 г. 14:07
Deloitte: Будущее энергетических систем в частичной децентрализации
Deloitte: Будущее энергетических систем в частичной децентрализации
15 ноября 2024 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi