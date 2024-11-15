Спикер Национальной ассамблеи Танзании прибыла с визитом в Азербайджан

Спикер Национальной ассамблеи Республики Танзания Тулия Эксон прибыла в Азербайджан для участия в COP29.

Спикер Национальной ассамблеи Республики Танзания Тулия Эксон прибыла в Азербайджан для участия в COP29.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали депутат Милли Меджлиса Амина Агазаде и другие официальные лица.

Отметим, что 16-17 ноября в Баку в рамках COP29 состоится Парламентская встреча, организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом.

В мероприятии ожидается участие около 330 участников из 66 стран и международных организаций, в том числе 167 членов парламента, включая 12 спикеров и вице-спикеров.