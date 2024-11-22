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Спикер ММ: Успехи COP29 вселяют надежду на согласованность действий международного сообщества

Спикер ММ: Успехи COP29 вселяют надежду на согласованность действий международного сообщества Азербайджан приложил все усилия для достижения общих подходов в борьбе с изменением климата.
COP29
22 ноября 2024 г. 17:01
Спикер ММ: Успехи COP29 вселяют надежду на согласованность действий международного сообщества

Азербайджан приложил все усилия для достижения общих подходов в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 57-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге 22 ноября.

Сахиба Гафарова отметила, что успехи COP29 внушают надежду на солидарность международного сообщества в борьбе с изменением климата.

Она подчеркнула вклад парламентов в этот процесс, напомнив о Парламентском заседании, проведенном в рамках COP29 совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом, с участием более 90 делегаций парламентов и международных организаций.

По ее словам, двухдневная встреча и итоговый документ отразили единую позицию участников по вопросам климатических изменений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: COP29-da əldə olunan uğurlar beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələdə ardıcıl olacağına ümid yaradır

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