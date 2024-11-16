О нас

Спикер: Азербайджан столкнулся с двойными стандартами при подготовке к COP29

Спикер: Азербайджан столкнулся с двойными стандартами при подготовке к COP29 10:44
COP29
16 ноября 2024 г. 11:04
Спикер: Азербайджан столкнулся с двойными стандартами при подготовке к COP29

Азербайджан при подготовке к климатической конференции COP29 столкнулся с предвзятыми и необоснованными обвинениями, двойными стандартами и кампаниями по дезинформации со стороны некоторых государств и медиа-платформ.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на Парламентской встрече в Зеленой зоне COP29.

Она отметила, что такие действия имели место со стороны небольшого числа парламентов и межпарламентских организаций отдельных стран:

"Очевидно, что некоторые забывают о силе диалога, сотрудничества и солидарности перед лицом общих вызовов. С другой стороны, они все еще не понимают, что вопрос изменения климата, в силу его критической важности, не может быть платформой для демонстрации их узких интересов и политически мотивированных амбиций. Несмотря на эти неприятные инциденты, COP29 успешно начался и продолжает работать".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Speaker: Azerbaijan faced double standards during COP29 preparations
Версия на азербайджанском языке Spiker: Azərbaycan COP29-a hazırlıqlar zamanı ikili standartlarla üzləşib

Самое читаемое

Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
9 ноября 2024 г. 13:30
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
10 ноября 2024 г. 08:56
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi