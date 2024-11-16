Спикер: Азербайджан столкнулся с двойными стандартами при подготовке к COP29

10:44

Азербайджан при подготовке к климатической конференции COP29 столкнулся с предвзятыми и необоснованными обвинениями, двойными стандартами и кампаниями по дезинформации со стороны некоторых государств и медиа-платформ.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на Парламентской встрече в Зеленой зоне COP29.

Она отметила, что такие действия имели место со стороны небольшого числа парламентов и межпарламентских организаций отдельных стран:

"Очевидно, что некоторые забывают о силе диалога, сотрудничества и солидарности перед лицом общих вызовов. С другой стороны, они все еще не понимают, что вопрос изменения климата, в силу его критической важности, не может быть платформой для демонстрации их узких интересов и политически мотивированных амбиций. Несмотря на эти неприятные инциденты, COP29 успешно начался и продолжает работать".