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Спецпредставитель президента Казахстана: Азербайджан стремится создать единую платформу по климатической прозрачности

Спецпредставитель президента Казахстана: Азербайджан стремится создать единую платформу по климатической прозрачности Благодарю председательство COP29, что подняли на высокий уровень вопрос прозрачности.
COP29
10 октября 2024 г. 14:35
Спецпредставитель президента Казахстана: Азербайджан стремится создать единую платформу по климатической прозрачности

Азербайджан в рамках председательства на COP29 поднял на высокий уровень обсуждение вопроса прозрачности климатических действий.

Как сообщает Report, об этом заявила советник президента - специальный представитель президента Казахстана по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейманова на параллельном мероприятии в ходе Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-COP29) в четверг в Баку.

По ее словам, "Азербайджан взял на себя смелость действительно попытаться создать единую платформу", которая помогает лучше координировать свои действия с существующими платформами в области климатической прозрачности.

"Надеюсь, что этот процесс прозрачности действительно поможет активизировать действия [в области изменения климата] и продолжать укреплять доверие к процессу и, конечно же, доверие между всеми заинтересованными сторонами", - сказала она.

Она также выражает надежду на то, что многие представят свой двухгодичный отчет о прозрачности до климатической конференции COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi: Azərbaycan iqlim şəffaflığı üzrə vahid platforma yaratmağa çalışır
Версия на английском языке Kazakhstan's presidential advisor: Azerbaijan aims to create unified platform for climate transparency

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