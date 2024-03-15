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Спецпосланники Нидерландов по климату и водным ресурсам летом прибудут в Азербайджан

Спецпосланники Нидерландов по климату и водным ресурсам летом прибудут в Азербайджан Спецпосланник Нидерландов по климату Хайме де Бурбон-Парме и спецпосланник по водным ресурсам Мейке ван Гиннекен летом совершат визит в Азербайджан.
COP29
15 марта 2024 г. 16:27
Спецпосланники Нидерландов по климату и водным ресурсам летом прибудут в Азербайджан

Спецпосланник Нидерландов по климату Хайме де Бурбон-Парме и спецпосланник по водным ресурсам Мейке ван Гиннекен летом совершат визит в Азербайджан.

Об этом сказала Report посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема.

По ее словам, целью визита является подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре.

Эйзема отметила, что COP29 открывает новые возможности, и охватывает вопросы, связанные с сельским хозяйством, изменением климата. После того, как было объявлено о проведении COP29 в Азербайджане, еще несколько партнеров проявили интерес к этому мероприятию, сказала она.

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Версия на английском языке Dutch ambassador: Organization of COP29 in Azerbaijan rises interest of several more partners in that event
Версия на азербайджанском языке Niderland səfiri: "COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi daha bir neçə tərəfdaşın marağını artırıb"

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