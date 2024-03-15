Спецпосланники Нидерландов по климату и водным ресурсам летом прибудут в Азербайджан

Спецпосланник Нидерландов по климату Хайме де Бурбон-Парме и спецпосланник по водным ресурсам Мейке ван Гиннекен летом совершат визит в Азербайджан.

Спецпосланник Нидерландов по климату Хайме де Бурбон-Парме и спецпосланник по водным ресурсам Мейке ван Гиннекен летом совершат визит в Азербайджан.

Об этом сказала Report посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема.

По ее словам, целью визита является подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре.

Эйзема отметила, что COP29 открывает новые возможности, и охватывает вопросы, связанные с сельским хозяйством, изменением климата. После того, как было объявлено о проведении COP29 в Азербайджане, еще несколько партнеров проявили интерес к этому мероприятию, сказала она.