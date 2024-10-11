Спецcоветник посланник президента: США продолжат участие в климатических действиях

Американская администрация, безусловно, продолжает участие в климатических действиях, и продолжит это делать в том или ином качестве.

Американская администрация, безусловно, продолжает участие в климатических действиях, и продолжит это делать в том или ином качестве.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил специальный советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста на брифинге для азербайджанских журналистов.

"Как вы знаете, предыдущая администрация вышла из Парижского соглашения. Одним из первых действий нынешнего президента было вновь присоединение к нему и создание специальной структуры для этого. Он назначил моего хорошего друга, бывшего госсекретаря Джона Керри специальным посланником для руководства нашими усилиями. Это привело к серии успешных конференций сторон. Важно, чтобы Соединенные Штаты были лидером в этой области", - заявил Подеста.

По его словам, нет сомнений в том, что даже в тот период, когда США были вне Парижского соглашения, Соединенные Штаты были частью процесса, в том числе на субнациональном уровне, на уровне неправительственных организаций, граждан. "Мы все еще в деле. Мы продолжим идти по пути, который президент Обама наметил в Париже", - заявил он.