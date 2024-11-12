О нас

Спецпосланник президента Индонезии: Переговоры по вопросам изменения климата активно продвигаются

Спецпосланник президента Индонезии: Переговоры по вопросам изменения климата активно продвигаются Азербайджан и Индонезия ведут активные дискуссии по вопросам, связанным с изменением климата.
COP29
12 ноября 2024 г. 19:15
Спецпосланник президента Индонезии: Переговоры по вопросам изменения климата активно продвигаются

Азербайджан и Индонезия ведут активные дискуссии по вопросам, связанным с изменением климата.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал специальный посланник президента Индонезии по энергетике и окружающей среде Хашим Джоджохадикусумо на полях конференции COP29 в Баку.

Он отметил, что переговоры с Азербайджаном, а также со всеми заинтересованными сторонами из разных стран и многосторонних организаций успешно продвигаются.

Говоря об инициативе Индонезии на COP29, спецпосланник отметил, что страна представит программу восстановления лесов. "Одна из программ, о которой я упоминал ранее, заключается в том, что наше правительство собирается приступить к масштабной программе лесовосстановления в ближайшие годы. Это будет не менее 12 миллионов гектаров территории", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İndoneziya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi: İqlim dəyişikliyi ilə bağlı danışıqlar uğurla gedir
Версия на английском языке Special Envoy of Indonesian President: Climate change negotiations are actively progressing

Другие новости из категории

В Баку состоялась церемония открытия саммита лидеров COP29
ФотоВ Баку состоялась церемония открытия саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 20:18
Умуд Мирзоев: Обсуждаемые на COP29 темы войдут в повестку COP30
Умуд Мирзоев: Обсуждаемые на COP29 темы войдут в повестку COP30
12 ноября 2024 г. 20:03
Представитель ООН: Капитальные затраты на энергию для Африканского континента несправедливы и неравномерны
Представитель ООН: Капитальные затраты на энергию для Африканского континента несправедливы и неравномерны
12 ноября 2024 г. 19:39
Вице-президент Республики Габон прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Республики Габон прибыл с визитом в Азербайджан
12 ноября 2024 г. 19:29
Орбан: Венгрия ставит цель сократить парниковые выбросы на 50%
Орбан: Венгрия ставит цель сократить парниковые выбросы на 50%
12 ноября 2024 г. 19:23
Кир Стармер: Британия готова поддержать страны, стоящие на передовой климатического кризиса
Кир Стармер: Британия готова поддержать страны, стоящие на передовой климатического кризиса
12 ноября 2024 г. 19:22
Майа Санду: Нельзя отложить проблемы глобального потепления до урегулирования других кризисов
Майа Санду: Нельзя отложить проблемы глобального потепления до урегулирования других кризисов
12 ноября 2024 г. 19:19
IRENA: Необходимы взаимосвязанные, гибкие, сбалансированные сети в сфере ВИЭ
IRENA: Необходимы взаимосвязанные, гибкие, сбалансированные сети в сфере ВИЭ
12 ноября 2024 г. 18:53
Премьер Бельгии подчеркнул важность обеспечения справедливого энергоперехода
Премьер Бельгии подчеркнул важность обеспечения справедливого энергоперехода
12 ноября 2024 г. 18:53
Фонд компенсации потерь и ущерба готовится оказать помощь развивающимся странам
Фонд компенсации потерь и ущерба готовится оказать помощь развивающимся странам
12 ноября 2024 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi