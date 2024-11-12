Спецпосланник президента Индонезии: Переговоры по вопросам изменения климата активно продвигаются

Азербайджан и Индонезия ведут активные дискуссии по вопросам, связанным с изменением климата.

Азербайджан и Индонезия ведут активные дискуссии по вопросам, связанным с изменением климата.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал специальный посланник президента Индонезии по энергетике и окружающей среде Хашим Джоджохадикусумо на полях конференции COP29 в Баку.

Он отметил, что переговоры с Азербайджаном, а также со всеми заинтересованными сторонами из разных стран и многосторонних организаций успешно продвигаются.

Говоря об инициативе Индонезии на COP29, спецпосланник отметил, что страна представит программу восстановления лесов. "Одна из программ, о которой я упоминал ранее, заключается в том, что наше правительство собирается приступить к масштабной программе лесовосстановления в ближайшие годы. Это будет не менее 12 миллионов гектаров территории", - сказал он.