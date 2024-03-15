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Спецпосланник Марокко по вопросам климата: COP29 будет особенной конференцией

Спецпосланник Марокко по вопросам климата: COP29 будет особенной конференцией Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, будет особенной. Об этом Report заявила специальный посланник Королевства Марокко по вопросам изменения климата, президент Либерального
COP29
15 марта 2024 г. 15:29
Спецпосланник Марокко по вопросам климата: COP29 будет особенной конференцией

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, будет особенной.

Об этом Report заявила специальный посланник Королевства Марокко по вопросам изменения климата, президент Либерального Интернационала Хакима Эль Хаит.

"У нас высокие ожидания от любого COP. Но в этот раз Конференция сторон будет особенной, потому что является продолжением COP28, где мировое сообщество решило отказаться от ископаемого топлива. Это означает, что на COP29 нам нужно найти пути, как именно мы будем отказываться от ископаемого топлива", - сказала она.

По словам Эль Хаит, на долю Группы 20 (G20) приходится около 80% выбросов парниковых газов: "На обсуждениях COP29 давайте попросим эти 20 стран предоставить нам свой план действий и рассказать, как они будут сокращать выбросы. COP29 будет нести ответственность за создание системы прозрачности и подотчетности", - добавила специальный посланник.

В заключение Х.Эль Хаит пожелала удачи Азербайджану в проведении этого масштабного мероприятия.

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Версия на английском языке President of Liberal International: COP29 will be a special conference
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq təşkilatın prezidenti: COP29 xüsusi konfrans olacaq

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