Спецпосланник Марокко по вопросам климата: COP29 будет особенной конференцией

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, будет особенной. Об этом Report заявила специальный посланник Королевства Марокко по вопросам изменения климата, президент Либерального

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, будет особенной.



Об этом Report заявила специальный посланник Королевства Марокко по вопросам изменения климата, президент Либерального Интернационала Хакима Эль Хаит.

"У нас высокие ожидания от любого COP. Но в этот раз Конференция сторон будет особенной, потому что является продолжением COP28, где мировое сообщество решило отказаться от ископаемого топлива. Это означает, что на COP29 нам нужно найти пути, как именно мы будем отказываться от ископаемого топлива", - сказала она.



По словам Эль Хаит, на долю Группы 20 (G20) приходится около 80% выбросов парниковых газов: "На обсуждениях COP29 давайте попросим эти 20 стран предоставить нам свой план действий и рассказать, как они будут сокращать выбросы. COP29 будет нести ответственность за создание системы прозрачности и подотчетности", - добавила специальный посланник.



В заключение Х.Эль Хаит пожелала удачи Азербайджану в проведении этого масштабного мероприятия.