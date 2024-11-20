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Спецпосланник Израиля: Мы должны действовать вместе срочно, чтобы преодолеть климатические вызовы

Спецпосланник Израиля: Мы должны действовать вместе срочно, чтобы преодолеть климатические вызовы Переговоры на COP29 достаточно сложные, но надо взглянуть на общую картину - все стороны знают общее направление. Сокращение выбросов, инвестиции в чистую энергию и внедрение технологий будущего. Этот COP должен опираться на прогресс, уже достигнутый в пр
COP29
20 ноября 2024 г. 15:55
Спецпосланник Израиля: Мы должны действовать вместе срочно, чтобы преодолеть климатические вызовы

Переговоры на COP29 достаточно сложные, но надо взглянуть на общую картину - все стороны знают общее направление. Сокращение выбросов, инвестиции в чистую энергию и внедрение технологий будущего. Этот COP должен опираться на прогресс, уже достигнутый в предыдущих областях, и показать ощутимые и четкие результаты по основным рассматриваемым вопросам.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник по вопросам изменения климата и устойчивого развития Израиля Гидеон Бехар на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"Смягчение последствий, адаптация, климатическое финансирование, Статья 6, гендерные вопросы и многое другое. Решение этих вопросов - единственный способ достичь трансформации и добиться необходимого прогресса в спасении нашей планеты. Для Израиля эта трансформация - не просто вариант, это необходимость", - заявил он.

По его словам, Израиль привержен глобальным усилиям по борьбе с изменением климата, в стране введен углеродный налог и новый климатический закон продвигается через парламент.

"Выбор, которые мы все делаем здесь сегодня, касаются построения будущего для грядущих поколений. Мы должны срочно действовать вместе с надеждой и твердой верой в то, что мы строим нечто гораздо большее, чем стоящие перед нами вызовы", - заявил он.

Г. Бехар также выразил искреннюю признательность и благодарность правительству и народу Азербайджана за проведение этой конференции.

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