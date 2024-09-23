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Спецпосланник Италии назвал крайне успешными инициированные Азербайджаном в рамках COP29 проекты

Спецпосланник Италии назвал крайне успешными инициированные Азербайджаном в рамках COP29 проекты Одним из основных вопросов на повестке дня COP29 будет финансирование борьбы с изменением климата, и я думаю, что под руководством Азербайджана можно будет добиться поставленных целей.
COP29
23 сентября 2024 г. 03:54
Спецпосланник Италии назвал крайне успешными инициированные Азербайджаном в рамках COP29 проекты

Одним из основных вопросов на повестке дня COP29 будет финансирование борьбы с изменением климата, и я думаю, что под руководством Азербайджана можно будет добиться поставленных целей.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявил спецпосланник Италии по изменению климата Франческо Корваро.

Он подчеркнул, что несколько раз посещал Баку в рамках подготовки к COP29, и проекты, инициированные Азербайджаном в рамках предстоящей сессии, крайне успешны.

"Этот COP не будет легким, потому что нам нужно обсудить финансовый вопрос, и я считаю, что под руководством Азербайджана можно будет добиться поставленных целей финансирования для COP. Италия действительно успешно сотрудничает с азербайджанской командой COP29 по инициативе "Климат, мир и человеческая мобильность". Мы тесно работаем с командой COP и реализуем широкий план действий для конкретных шагов в отношении проблемы миграции, связанной с изменением климата, продовольственной безопасности, и я очень доволен сотрудничеством с Азербайджаном", - отметил Ф.Корваро.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyanın xüsusi elçisi: Azərbaycanın COP çərçivəsində təşəbbüskar olduğu layihələr olduqca uğurludur

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